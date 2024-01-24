Армия рф попала по жилым домам в Николаевской области, пострадавших нет

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли две громады в Николаевской области, есть повреждения жилых домов, сообщил в среду глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Вчера, 23 января, в 14:07 в результате вражеского обстрела села Солончаки Куцурубской громады были повреждены жилые дома. Пострадавших нет - написал Ким в Telegram.

По его словам, днем, 23 января, в 15:30 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской громады. Также вчера в 17:10 враг наносил артиллерийские обстрелы по береговой линии между селами Куцурубской громады.

Пострадавших в обоих случаях также нет, отметил он.

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