Армия рф попала по жилым домам в Николаевской области, пострадавших нет

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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

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Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами
  •  114167 просмотра

Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами

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В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве
  •  131358 просмотра

В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве

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Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог
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Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

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Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник
  •  131006 просмотра

Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник

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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
22 январь 2024, 16:51  •  163085 просмотра

"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
22 январь 2024, 15:40  •  179980 просмотра

"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
22 январь 2024, 13:19  •  167609 просмотра

Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

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Новости по теме

Армия рф попала по жилым домам в Николаевской области, пострадавших нет

Российские войска атаковали две громады Николаевской области Украины, нанеся материальный ущерб, но обошлось без жертв, сообщил Виталий Ким, глава Николаевской областной военной администрации.

Война •   •  10975 просмотра
Армия рф попала по жилым домам в Николаевской области, пострадавших нет

Враг ночью обстрелял Никополь и район, повреждены образовательное и медицинское учреждения

Российские войска трижды за ночь обстреляли Никополь и близлежащие населенные пункты, нанеся ущерб образовательному и медицинскому учреждениям. О пострадавших не сообщается.

Война •   •  11206 просмотра
Враг ночью обстрелял Никополь и район, повреждены образовательное и медицинское учреждения

Третий за сутки удар рф по Харькову: количество раненых возросло до 8

Третий за 24 часа удар по Харькову, нанесенный россиянами с использованием ракет С-300 из белгорода, привел к ранению 8 человек, в том числе 4-летнего ребенка. Атака повредила жилые дома, гражданскую инфраструктуру и учебное заведение.

Война •   •  11476 просмотра
Третий за сутки удар рф по Харькову: количество раненых возросло до 8

Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 378 тысяч

Генштаб сообщает, что потери рф с начала вторжения составляют примерно 378 660 человек личного состава, 6227 танков и другой военной техники.

Война •   •  13391 просмотра
Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 378 тысяч

Болгария хочет купить у США системы ПВО для защиты от баллистических ракет

Болгария не защищена от атак баллистическими ракетами и срочно нуждается в модернизации систем противовоздушной обороны.

Новости Мира •   •  13613 просмотра
Болгария хочет купить у США системы ПВО для защиты от баллистических ракет

Франция оштрафовала Amazon на 32 млн евро за слежку за сотрудниками

Французское складское подразделение Amazon было оштрафовано на 32 миллиона евро агентством по защите данных Франции за "слишком навязчивую" систему наблюдения за сотрудниками.

Новости Мира •   •  14839 просмотра
Франция оштрафовала Amazon на 32 млн евро за слежку за сотрудниками

В Колумбии арестовали подводную лодку, которая перевозила почти 800 кг кокаина

Военно-морские силы Колумбии захватили самодельную подводную лодку, перевозившую почти 800 кг кокаина, и это первый подобный захват в этом году. Задержание произошло на фоне рекордно высокого производства кокаина.

Новости Мира •   •  14798 просмотра
В Колумбии арестовали подводную лодку, которая перевозила почти 800 кг кокаина

Сегодня День Службы внешней разведки Украины

В октябре 2004 года на базе Департамента разведки и разведывательных подразделений региональных органов Службы безопасности была создана Служба внешней разведки Украины.

Общество •   •  17214 просмотра
Сегодня День Службы внешней разведки Украины

24 января: День эскимо, Международный день образования

Именно 24 января 1922 года американский кондитер и владелец магазина сладостей Кристиан Нельсон запатентовал мороженое в шоколадной глазури - эскимо, хотя производить начал его с 1919 года.

УНН Lite •   •  16640 просмотра
24 января: День эскимо, Международный день образования

Заболеваемость корью в Европе стремительно растет - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о стремительном росте заболеваемости корью в Европе: с января по октябрь 2023 года было зарегистрировано более 30 000 случаев инфицирования. ВОЗ связывает рост заболеваемости со снижением уровня вакцинации во время пандемии COVID-19.

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Заболеваемость корью в Европе стремительно растет - ВОЗ