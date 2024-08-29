Армія рф обстріляла Костянтинівку: одна людина загинула, ще шестеро - поранені
Київ • УНН
Внаслідок артилерійського обстрілу Костянтинівки загинула 1 людина, 6 поранені. Пошкоджено 5 багатоповерхівок, приватний будинок, газогін, ЛЕП та автомобіль. Голова ОВА закликає до евакуації.
Щонайменше 1 людина загинула і 6 поранені внаслідок ворожого обстрілу Костянтинівки. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
"Місто знову потрапило під артилерійський вогонь сьогодні вдень. Росіяни влучили у житлову забудову: пошкоджено 5 багатоповерхівок, 1 приватний будинок, газогін, лінію електропередач і автомобіль", - зазначив голова ОВА.
За його словами, Костянтинівка — одне з найбільших постраждалих міст на Донеччині, ворог обстрілює його ледь не щодня.
"Закликаю всіх — евакуюйтесь! Евакуація рятує життя!" - резюмував Філашкін.
Донеччина: через обстріли рф за добу загинуло 5 жителів, серед яких підліток 29.08.24, 10:44 • 36486 переглядiв