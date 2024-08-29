Киев • УНН
В результате артиллерийского обстрела Константиновки погиб 1 человек, 6 ранены. Повреждены 5 многоэтажек, частный дом, газопровод, ЛЭП и автомобиль. Глава ОВА призывает к эвакуации.
По меньшей мере 1 человек погиб и 6 ранены в результате вражеского обстрела Константиновки. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
"Город снова попал под артиллерийский огонь сегодня днем. Россияне попали в жилую застройку: повреждены 5 многоэтажек, 1 частный дом, газопровод, линия электропередач и автомобиль", - отметил глава ОВА.
По его словам, Константиновка - один из самых пострадавших городов в Донецкой области, враг обстреливает его чуть ли не ежедневно.
"Призываю всех - эвакуируйтесь! Эвакуация спасает жизни!" - резюмировал Филашкин.
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