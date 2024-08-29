По меньшей мере 1 человек погиб и 6 ранены в результате вражеского обстрела Константиновки. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

"Город снова попал под артиллерийский огонь сегодня днем. Россияне попали в жилую застройку: повреждены 5 многоэтажек, 1 частный дом, газопровод, линия электропередач и автомобиль", - отметил глава ОВА.

По его словам, Константиновка - один из самых пострадавших городов в Донецкой области, враг обстреливает его чуть ли не ежедневно.

"Призываю всех - эвакуируйтесь! Эвакуация спасает жизни!" - резюмировал Филашкин.

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