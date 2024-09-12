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Армія рф обстріляла Донеччину: загинула 81-річна жінка, шестеро поранених

Армія рф обстріляла Донеччину: загинула 81-річна жінка, шестеро поранених

Київ • УНН

 • 14830 перегляди

Внаслідок обстрілів Донеччини загинула 81-річна жінка, 6 людей поранено. Пошкоджено 13 будинків, лінії електропередач, газогін та автомобіль у Красноярському та Костянтинівці.

У Донецькій області російські війська сьогодні обстріляли селище Красноярське та місто Костянтинівку. Внаслідок ворожих ударів загинула 81-річна жінка, ще 6 людей поранено. Про це у четвер повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН

"1 людина загинула і 6 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини", - написав Філашкін у Telegram. 

У Красноярському Добропільської громади один зі снарядів влучив у приватний будинок — там загинула 81-річна жінка, поранення отримали четверо членів її сім'ї від 21 до 58 років.

У селищі внаслідок удару рф пошкоджено 6 будинків і лінія електропередач.

Також дві людини поранено у Костянтинівці — там пошкоджено 7 будинків, лінія електропередач, газогін і автомобіль.

Пенсійний фонд призупиняє роботу в Костянтинівці через безпекову ситуацію12.09.24, 12:32 • 16335 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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