Армия рф обстреляла Донецкую область: погибла 81-летняя женщина, шестеро раненых
Киев • УНН
В результате обстрелов Донецкой области погибла 81-летняя женщина, 6 человек ранены. Повреждены 13 домов, линии электропередач, газопровод и автомобиль в Красноярском и Константиновке.
В Донецкой области российские войска сегодня обстреляли поселок Красноярское и город Константиновку. В результате вражеских ударов погибла 81-летняя женщина, еще 6 человек ранены. Об этом в четверг сообщил председатель ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.
«1 человек погиб и 6 ранены в результате сегодняшних обстрелов Донетчины», - написал Филашкин в Telegram.
В Красноярском Добропольской громады один из снарядов попал в частный дом - там погибла 81-летняя женщина, ранения получили четверо членов ее семьи от 21 до 58 лет.
В поселке в результате удара рф повреждены 6 домов и линия электропередач.
Также два человека ранены в Константиновке - там повреждены 7 домов, линия электропередач, газопровод и автомобиль.
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