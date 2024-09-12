Армия рф обстреляла Донецкую область: погибла 81-летняя женщина, шестеро раненых

В Донецкой области российские войска сегодня обстреляли поселок Красноярское и город Константиновку. В результате вражеских ударов погибла 81-летняя женщина, еще 6 человек ранены. Об этом в четверг сообщил председатель ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

«1 человек погиб и 6 ранены в результате сегодняшних обстрелов Донетчины», - написал Филашкин в Telegram.

В Красноярском Добропольской громады один из снарядов попал в частный дом - там погибла 81-летняя женщина, ранения получили четверо членов ее семьи от 21 до 58 лет.

В поселке в результате удара рф повреждены 6 домов и линия электропередач.

Также два человека ранены в Константиновке - там повреждены 7 домов, линия электропередач, газопровод и автомобиль.

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