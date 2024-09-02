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Армія рф обстріляла 9 громад Сумщини: 80 вибухів за ніч

Армія рф обстріляла 9 громад Сумщини: 80 вибухів за ніч

Київ • УНН

 • 16881 перегляди

Вночі та зранку росіяни здійснили 22 обстріли Сумської області. Зафіксовано 80 вибухів, у Сумській громаді внаслідок ракетного удару поранено 18 цивільних.

Російські війська за ніч здійснили 22 обстріли Сумської області, зафіксовано 80 вибухів, у Сумській громаді внаслідок ракетного удару поранено 18 цивільних, повідомили у Сумській ОВА у понеділок у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Вночі та зранку росіяни здійснили 22 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 80 вибухів", - ідеться у повідомленні.

Обстрілів, як вказано, зазнали Сумська, Юнаківська, Краснопільська,  Білопільська, Хотінська, Річківська, Есманьська, Глухівська, Середино-Будська громади:

• Есманьська громада: ворог здійснив мінометний обстріл (29 вибухів), також ударив FPV-дронами (2 вибухи).

• Сумська громада: росіяни здійснили ракетний удар, поранення отримали 18 цивільних людей.

• Білопільська громада: авіаудар КАБ (4 вибухи), мінометний обстріл (7 вибухів).

• Юнаківська громада: пуск авіабомб КАБ (2 вибухи).

• Середино-Будська громада: ворог бив з міномета (6 вибухів).

• Краснопільська громада: росіяни здійснили ракетний удар, також вели мінометний (6 вибухів) та артилерійський обстріл (11 вибухів).

• Річківська громада: пуск авіабомб КАБ (2 вибухи).

• Глухівська громада: пуск авіабомб КАБ (4 вибухи).

• Новослобідська громада: ворог обстріляв громаду із міномета (3 вибухи).

У Сумах через ракетний удар рф 18 постраждалих, у тому числі 6 дітей - ДСНС02.09.24, 10:28 • 20147 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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