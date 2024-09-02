Армія рф обстріляла 9 громад Сумщини: 80 вибухів за ніч
Київ • УНН
Вночі та зранку росіяни здійснили 22 обстріли Сумської області. Зафіксовано 80 вибухів, у Сумській громаді внаслідок ракетного удару поранено 18 цивільних.
Російські війська за ніч здійснили 22 обстріли Сумської області, зафіксовано 80 вибухів, у Сумській громаді внаслідок ракетного удару поранено 18 цивільних, повідомили у Сумській ОВА у понеділок у Telegram, пише УНН.
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"Вночі та зранку росіяни здійснили 22 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 80 вибухів", - ідеться у повідомленні.
Обстрілів, як вказано, зазнали Сумська, Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Хотінська, Річківська, Есманьська, Глухівська, Середино-Будська громади:
• Есманьська громада: ворог здійснив мінометний обстріл (29 вибухів), також ударив FPV-дронами (2 вибухи).
• Сумська громада: росіяни здійснили ракетний удар, поранення отримали 18 цивільних людей.
• Білопільська громада: авіаудар КАБ (4 вибухи), мінометний обстріл (7 вибухів).
• Юнаківська громада: пуск авіабомб КАБ (2 вибухи).
• Середино-Будська громада: ворог бив з міномета (6 вибухів).
• Краснопільська громада: росіяни здійснили ракетний удар, також вели мінометний (6 вибухів) та артилерійський обстріл (11 вибухів).
• Річківська громада: пуск авіабомб КАБ (2 вибухи).
• Глухівська громада: пуск авіабомб КАБ (4 вибухи).
• Новослобідська громада: ворог обстріляв громаду із міномета (3 вибухи).
У Сумах через ракетний удар рф 18 постраждалих, у тому числі 6 дітей - ДСНС02.09.24, 10:28 • 20147 переглядiв