Армия рф обстреляла 9 общин Сумщины: 80 взрывов за ночь
Киев • УНН
Ночью и утром россияне совершили 22 обстрела Сумской области. Зафиксировано 80 взрывов, в Сумской громаде в результате ракетного удара ранены 18 гражданских.
Российские войска за ночь совершили 22 обстрела Сумской области, зафиксировано 80 взрывов, в Сумской громаде в результате ракетного удара ранены 18 гражданских, сообщили в Сумской ОВА в понедельник в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Ночью и утром россияне совершили 22 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 80 взрывов", - говорится в сообщении.
Обстрелам, как указано, подверглись Сумская, Юнаковская, Краснопольская, Белопольская, Хотинская, Речковская, Эсманьская, Глуховская, Середино-Будская громады:
- Эсманьская громада: враг совершил минометный обстрел (29 взрывов), также ударил FPV-дронами (2 взрыва).
- Сумская громада: россияне осуществили ракетный удар, ранения получили 18 гражданских людей.
- Белопольская громада: авиаудар КАБ (4 взрыва), минометный обстрел (7 взрывов).
- Юнаковская громада: пуск авиабомб КАБ (2 взрыва).
- Середино-Будская громада: враг бил из миномета (6 взрывов).
- Краснопольская громада: россияне осуществили ракетный удар, также вели минометный (6 взрывов) и артиллерийский обстрел (11 взрывов).
- Речковская громада: пуск авиабомб КАБ (2 взрыва).
- Глуховская громада: пуск авиабомб КАБ (4 взрыва).
- Новослободская громада: враг обстрелял громаду из миномета (3 взрыва).
У Сумах через ракетний удар рф 18 постраждалих, у тому числі 6 дітей - ДСНС2 сентября 2024, 07:28 • 12212 просмотров