Армия рф обстреляла 9 общин Сумщины: 80 взрывов за ночь

Российские войска за ночь совершили 22 обстрела Сумской области, зафиксировано 80 взрывов, в Сумской громаде в результате ракетного удара ранены 18 гражданских, сообщили в Сумской ОВА в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Ночью и утром россияне совершили 22 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 80 взрывов", - говорится в сообщении.

Обстрелам, как указано, подверглись Сумская, Юнаковская, Краснопольская, Белопольская, Хотинская, Речковская, Эсманьская, Глуховская, Середино-Будская громады:

- Эсманьская громада: враг совершил минометный обстрел (29 взрывов), также ударил FPV-дронами (2 взрыва).

- Сумская громада: россияне осуществили ракетный удар, ранения получили 18 гражданских людей.

- Белопольская громада: авиаудар КАБ (4 взрыва), минометный обстрел (7 взрывов).

- Юнаковская громада: пуск авиабомб КАБ (2 взрыва).

- Середино-Будская громада: враг бил из миномета (6 взрывов).

- Краснопольская громада: россияне осуществили ракетный удар, также вели минометный (6 взрывов) и артиллерийский обстрел (11 взрывов).

- Речковская громада: пуск авиабомб КАБ (2 взрыва).

- Глуховская громада: пуск авиабомб КАБ (4 взрыва).

- Новослободская громада: враг обстрелял громаду из миномета (3 взрыва).

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