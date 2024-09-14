Армія рф атакувала дронами Херсонщину: є постраждалі
Київ • УНН
Окупаційні війська атакували безпілотниками мирне населення Херсонської області. Внаслідок атак постраждали двоє цивільних у Бериславі та Станіславі.
Окупаційні війська продовжують атакувати безпілотниками мирне населення Херсонщини. Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждав житель Берислава. Під атаку БПЛА також потрапила жінка у Станіславі. Про це повідомили у суботу в Херсонській ОВА, передає УНН.
Через скидання вибухівки з БпЛА постраждав мешканець Берислава. Чоловік, 48 років, дістав вибухову травму, поранення вуха, шиї та передпліччя. Нині потерпілий - у лікарні.
Під атаку ворожого безпілотника потрапила 57-річна жінка у Станіславі. В момент удару вона знаходилась у магазині. У постраждалої - вибухова та черепно-мозкова травми, а також контузія.
Медики надали жінці допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилась.
Доповнення
Голова Херсонської МВА Роман Мрочко також повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу у Дніпровському районі міста постраждав 55-річний чоловік. Під час обстрілу він перебував у автівці.
У чоловіка - вибухова та відкрита черепно-мозкова травми, забій головного мозку, уламкові поранення.
Наразі лікарі борються за життя пораненого.
47-річний чоловік поранений під час обстрілу передмістя Херсона14.09.24, 12:09 • 26263 перегляди