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Армія рф атакувала дронами Херсонщину: є постраждалі

Армія рф атакувала дронами Херсонщину: є постраждалі

Київ • УНН

 • 22611 перегляди

Окупаційні війська атакували безпілотниками мирне населення Херсонської області. Внаслідок атак постраждали двоє цивільних у Бериславі та Станіславі.

Окупаційні війська продовжують атакувати безпілотниками мирне населення Херсонщини. Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждав житель Берислава. Під атаку БПЛА також потрапила жінка у Станіславі. Про це повідомили у суботу в Херсонській ОВА, передає УНН.

Через скидання вибухівки з БпЛА постраждав мешканець Берислава. Чоловік, 48 років, дістав вибухову травму, поранення вуха, шиї та передпліччя. Нині потерпілий - у лікарні.

Під атаку ворожого безпілотника потрапила 57-річна жінка у Станіславі. В момент удару вона знаходилась у магазині. У постраждалої - вибухова та черепно-мозкова травми, а також контузія.

Медики надали жінці допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилась.

Доповнення

Голова Херсонської МВА Роман Мрочко також повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу у Дніпровському районі міста постраждав 55-річний чоловік. Під час обстрілу він перебував у автівці.

У чоловіка - вибухова та відкрита черепно-мозкова травми, забій головного мозку, уламкові поранення.

Наразі лікарі борються за життя пораненого.

47-річний чоловік поранений під час обстрілу передмістя Херсона14.09.24, 12:09 • 26263 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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