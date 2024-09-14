Армия рф атаковала дронами Херсонщину: есть пострадавшие
Киев • УНН
Оккупационные войска атаковали беспилотниками мирное население Херсонской области. В результате атак пострадали двое гражданских в Бериславе и Станиславе.
Оккупационные войска продолжают атаковать беспилотниками мирное население Херсонщины. В результате сброса взрывчатки с дрона пострадал житель Берислава. Под атаку БПЛА также попала женщина в Станиславе. Об этом сообщили в субботу в Херсонской ОВА, передает УНН.
Из-за сброса взрывчатки с БпЛА пострадал житель Берислава. Мужчина, 48 лет, получил взрывную травму, ранения уха, шеи и предплечья. Сейчас пострадавший - в больнице.
Под атаку вражеского беспилотника попала 57-летняя женщина в Станиславе. В момент удара она находилась в магазине. У пострадавшей - взрывная и черепно-мозговая травмы, а также контузия.
Медики оказали женщине помощь на месте, от госпитализации она отказалась.
Дополнение
Председатель Херсонской МВА Роман Мрочко также сообщил, что в результате вражеского обстрела в Днепровском районе города пострадал 55-летний мужчина. Во время обстрела он находился в машине.
У мужчины - взрывная и открытая черепно-мозговая травмы, ушиб головного мозга, осколочные ранения.
Сейчас врачи борются за жизнь раненого.
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