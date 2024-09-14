Армия рф атаковала дронами Херсонщину: есть пострадавшие

Оккупационные войска продолжают атаковать беспилотниками мирное население Херсонщины. В результате сброса взрывчатки с дрона пострадал житель Берислава. Под атаку БПЛА также попала женщина в Станиславе. Об этом сообщили в субботу в Херсонской ОВА, передает УНН.

Из-за сброса взрывчатки с БпЛА пострадал житель Берислава. Мужчина, 48 лет, получил взрывную травму, ранения уха, шеи и предплечья. Сейчас пострадавший - в больнице.

Под атаку вражеского беспилотника попала 57-летняя женщина в Станиславе. В момент удара она находилась в магазине. У пострадавшей - взрывная и черепно-мозговая травмы, а также контузия.

Медики оказали женщине помощь на месте, от госпитализации она отказалась.

Дополнение

Председатель Херсонской МВА Роман Мрочко также сообщил, что в результате вражеского обстрела в Днепровском районе города пострадал 55-летний мужчина. Во время обстрела он находился в машине.

У мужчины - взрывная и открытая черепно-мозговая травмы, ушиб головного мозга, осколочные ранения.

Сейчас врачи борются за жизнь раненого.

47-річний чоловік поранений під час обстрілу передмістя Херсона