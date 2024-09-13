Армія рф атакувала Чернігівщину дронами, з мінометів та артилерії: 44 вибухи за добу
Київ • УНН
Війська РФ атакували Новгород-Сіверську та Семенівську громади Чернігівщини з мінометів, FPV-дронів та ударних безпілотників. Зафіксовано 44 вибухи, інформації про постраждалих немає.
Російські війська минулої доби атакували дві громади Чернігівської області з мінометів, артилерії та дронами, зафіксовано 44 вибухи, повідомили у п'ятницю у Північному регіональному представництві Держприкордонслужби у Facebook, пише УНН.
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"Війська рф протягом доби атакували з мінометів, FPV-дронів та ударних безпілотників дві прикордонні громади Чернігівщини. Загалом пролунали 44 вибухи", - повідомили у представництві і перечислили:
Новгород-Сіверська громада:
- чотири вибухи, ймовірно, скиди вибухових пристроїв з БпЛА в напрямку села Богданове;
- десять вибухів, ймовірно, скиди вибухових пристроїв з БпЛА були біля села Діброва;
- один вибух, ймовірно, ударний БпЛА літакового типу в селі Ковпинка;
- один вибух, ймовірно, ударний БпЛА літакового типу в селі Пушкарі;
- два вибухи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм у селі Грем'яч;
- три вибухи, ймовірно, міномета калібру 120 мм у селі Михальчина Слобода.
Семенівська громада:
- шість вибухів, ймовірно, FPV-дрони в районі села Тимоновичі;
- один вибух, ймовірно, FPV-дрон біля села Заріччя;
- дев'ять вибухів, ймовірно, ствольна артилерія в напрямку села Миколаївка;
- сім вибухів, ймовірно, зі ствольної артилерії були по місту Семенівка.
Інформація про загиблих чи травмованих осіб внаслідок обстрілів серед місцевого населення не зафіксована.
Війська рф завдали 140 ударів по Сумщині за добу, є загиблий - поліція13.09.24, 10:16 • 23471 перегляд