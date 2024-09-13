Армия рф атаковала Черниговскую область дронами, из минометов и артиллерии: 44 взрыва за сутки

Российские войска за прошедшие сутки атаковали две громады Черниговской области из минометов, артиллерии и дронами, зафиксировано 44 взрыва, сообщили в пятницу в Северном региональном представительстве Госпогранслужбы в Facebook, пишет УНН.

Детали

"Войска рф в течение суток атаковали из минометов, FPV-дронов и ударных беспилотников две пограничные громады Черниговщины. В общем прозвучали 44 взрыва", - сообщили в представительстве и перечислили:

Новгород-Северская громада:

четыре взрыва, вероятно, сбросы взрывных устройств с БпЛА в направлении села Богданово;

десять взрывов, вероятно, сбросы взрывных устройств с БпЛА были возле села Диброва;

один взрыв, вероятно, ударный БпЛА самолетного типа в селе Ковпинка;

один взрыв, вероятно, ударный БпЛА самолетного типа в селе Пушкари;

два взрыва, вероятно, из миномета калибра 120 мм в селе Гремяч;

три взрыва, вероятно, миномета калибра 120 мм в селе Михальчина Слобода.

Семеновская громада:

шесть взрывов, вероятно, FPV-дронов в районе села Тимоновичи;

один взрыв, вероятно, FPV-дрон возле села Заречье;

девять взрывов, вероятно, ствольная артиллерия в направлении села Николаевка;

семь взрывов, вероятно, из ствольной артиллерии были по городу Семеновка.

Информация о погибших или травмированных лицах в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.

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