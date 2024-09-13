Армия рф атаковала Черниговскую область дронами, из минометов и артиллерии: 44 взрыва за сутки
Киев • УНН
Войска РФ атаковали Новгород-Северскую и Семеновскую общины Черниговщины из минометов, FPV-дронов и ударных беспилотников. Зафиксировано 44 взрыва, информации о пострадавших нет.
Российские войска за прошедшие сутки атаковали две громады Черниговской области из минометов, артиллерии и дронами, зафиксировано 44 взрыва, сообщили в пятницу в Северном региональном представительстве Госпогранслужбы в Facebook, пишет УНН.
Детали
"Войска рф в течение суток атаковали из минометов, FPV-дронов и ударных беспилотников две пограничные громады Черниговщины. В общем прозвучали 44 взрыва", - сообщили в представительстве и перечислили:
Новгород-Северская громада:
- четыре взрыва, вероятно, сбросы взрывных устройств с БпЛА в направлении села Богданово;
- десять взрывов, вероятно, сбросы взрывных устройств с БпЛА были возле села Диброва;
- один взрыв, вероятно, ударный БпЛА самолетного типа в селе Ковпинка;
- один взрыв, вероятно, ударный БпЛА самолетного типа в селе Пушкари;
- два взрыва, вероятно, из миномета калибра 120 мм в селе Гремяч;
- три взрыва, вероятно, миномета калибра 120 мм в селе Михальчина Слобода.
Семеновская громада:
- шесть взрывов, вероятно, FPV-дронов в районе села Тимоновичи;
- один взрыв, вероятно, FPV-дрон возле села Заречье;
- девять взрывов, вероятно, ствольная артиллерия в направлении села Николаевка;
- семь взрывов, вероятно, из ствольной артиллерии были по городу Семеновка.
Информация о погибших или травмированных лицах в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.
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