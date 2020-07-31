АРМА передало в управління заарештовані цінні папери “Газтранзиту”

“Вперше у своїй практиці АРМА успішно реалізовано кейс з передачі в управління арештованих цінних паперів — пакету акцій ПрАТ “Газтранзит”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що головною відмінністю акцій від інших видів активів є їх існування в бездокументарній формі, бо акція — це обліковий запис на рахунку в цінних паперах у системі депозитарного обліку.

“Це зумовлює низку особливостей процедури прийняття та передачі таких активів в управління, в той час як досвід подібних операцій фактично відсутній в Україні. Відповідно до законодавства, управитель акціями здійснює повноваження їх власника на підставі договору про управління між ним та АРМА і набуває статусу керуючого рахунком у цінних паперах в депозитарній установі. 13.04.2020 року Вищим антикорупційним судом ухвалено рішення про передачу в управління АРМА 16650 штук простих іменних акцій ПрАТ “Газтранзит”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що на виконання зазначеної ухвали АРМА здійснило всі передбачені законодавством заходи для отримання в управління арештованих акцій, зокрема 17.04.2020 року до депозитарної установи подали повний пакет документів щодо внесення відповідних змін до системи депозитарного обліку.

Зазначається, що під час здійснення своїх повноважень Агентство зіштовхнулось зі значним опором та протидією зі сторони власника і пов’язаних з ним осіб, які своїми діями намагались завадити законній діяльності АРМА.

Однак, вказано, що це не завадило йому:

— провести конкурсний відбір управителя арештованими акціями;

— направити інформаційні листи до всіх акціонерів ПрАТ “Газтранзит” та до Національного депозитарію України;

— спільно з відібраним управителем направити заяву про надання дозволу на концентрацію до Антимонопольного комітету України;

— направити листи до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щоб поінформувати про дії депозитарної установи та прийняття Комісією рішень відповідно до повноважень;

— двічі повторно направити до депозитарної установи пакети документів щодо внесення відповідних змін до системи депозитарного обліку;

— укласти з управителем договір управління майном (активами).

“В підсумку, завдяки злагодженим діям АРМА, НАБУ та САП арештовані акції передано обраному за результатами конкурсного відбору управителю АТ „Укртрансгаз“, яке отримало право управляти арештованими акціями, про що внесено відповідні зміни до системи депозитарного обліку цінних паперів. Відтепер надходження від управління арештованими акціями ПрАТ „Газтранзит“ перераховуватимуться до державного бюджету”, — повідомили у пресслужбі.

Вказано, що АРМА підтверджує готовність у здійсненні заходів з управління будь-якими бездокументарними цінними паперами, переданими йому в управління.

Нагадаємо, Фонд держмайна провів аукціон і заявив про новий рекорд: зростання вартості продажу більше ніж у 7 тис. разів.

Раніше Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило про початок відбору управителя для акцій ПрАТ “Газтранзит”, які Вищий антикорупційний суд передав до АРМА 13 квітня.