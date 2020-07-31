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АРМА передало в управление арестованные ценные бумаги "Газтранзита"

АРМА передало в управление арестованные ценные бумаги "Газтранзита"

Киев  •  УНН

 • 12854 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Впервые за свою практику "Агентство по розыску и менеджменту активов" успешно передало в управление арестованные ценные бумаги пакета акций ЧАО "Газтранзит". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АРМА.

“Впервые в своей практике АРМА успешно реализовано кейс по передаче в управление арестованных ценных бумаг — пакета акций ЧАО “Газтранзит”, — говорится в сообщении.

Указано, что главным отличием акций от других видов активов является их существования в бездокументарной форме, потому что акция — это учетная запись на счета в ценных бумагах в системе депозитарного учета.

“Это вызывает ряд особенностей процедуры принятия и передачи таких активов в управление, в то время как опыт подобных операций фактически отсутствует в Украине. Согласно законодательству, управляющий акциями осуществляет полномочия их владельца на основании договора об управлении между ним и АРМА и приобретает статус управляющего счетом в ценных бумагах в депозитарном учреждении. 13.04.2020 года Высшим антикоррупционным судом принято решение о передаче в управление АРМА 16 650 штук простых именных акций ЗАО “Газтранзит”, — говорится в сообщении.

Указано, что во исполнение указанного постановления АРМА осуществило все предусмотренные законодательством меры для получения в управление арестованных акций, в частности 17.04.2020 года в депозитарное учреждение подали полный пакет документов о внесении соответствующих изменений в систему депозитарного учета.

Отмечается, что при осуществлении своих полномочий Агентство столкнулось со значительным сопротивлением и противодействием со стороны владельца и связанных с ним лиц, которые своими действиями пытались помешать законной деятельности АРМА.

Однако, указано, что это не помешало ему:

— провести конкурсный отбор управляющего арестованными акциями;
— направить информационные письма ко всем акционерам ЗАО “Газтранзит” и в Национальный депозитарий Украины;
— совместно с отобранными управляющими направить заявление о предоставлении разрешения на концентрацию в Антимонопольный комитет Украины;
— направить письма Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку чтобы проинформировать о действиях депозитарного учреждения и принятия Комиссией решений в соответствии с полномочиями;
— дважды повторно направить в депозитарное учреждение пакеты документов о внесении соответствующих изменений в систему депозитарного учета;
— заключить с управляющим договор управления имуществом (активами).

“В итоге, благодаря слаженным действиям АРМА, НАБУ и САП арестованные акции переданы выбранному по результатам конкурсного отбора управляющему АО „Укртрансгаз“, которое получило право управлять арестованными акциями, о чем внесены соответствующие изменения в систему депозитарного учета ценных бумаг. Отныне поступления от управления арестованными акциями ЗАО „Газтранзит“ будут перечисляться в государственный бюджет”, — сообщили в пресс-службе.

Указано, что АРМА подтверждает готовность в осуществлении мероприятий по управлению любыми бездокументарными ценными бумагами, переданными ему в управление.

Напомним, Фонд госимущества провел аукцион и заявил о новом рекорде: рост стоимости продажи более чем в 7 тыс. раз.

Ранее Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило о начале отбора управляющего для акций ЧАО “Газтранзит”, которые Высший антикоррупционный суд передал в АРМА 13 апреля.

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