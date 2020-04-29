АРМА оголосила конкурс на арештовані акції компанії “Газпрому”

“Йдеться про 16 650 іменних акцій “Газтранзиту”, власником якого є російський “Газпром”. Номінальна вартість кожної акції — 2 000 гривень. До майбутнього управителя АРМА пред’являє ряд вимог, зокрема учасники конкурсу повинні володіти досвідом у сфері будівництва, реконструкції та експлуатації газопроводів, газорозподільчих мереж і станцій, підземних сховищ газу та АЗС“, - йдеться в повідомленні.

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Також у разі обрання управителя на актив держава може отримати мільйони гривень доходів від управління цінними паперами Газтранзиту.