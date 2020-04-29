АРМА объявила конкурс на арестованные акции компании "Газпрома"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Агентство по розыску и менеджменту активов объявило о начале отбора управляющего для акций ЧАО "Газтранзит", которые Высший антикоррупционный суд передал в АРМА 13 апреля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу АРМА.
"Речь идет о 16 650 именных акций "Газтранзита", владельцем которых является российский "Газпром". Номинальная стоимость каждой акции - 2000 гривен. К будущему управляющему АРМА предъявляет ряд требований, в частности участники конкурса должны обладать опытом в сфере строительства, реконструкции и эксплуатации газопроводов, газораспределительных сетей и станций, подземных хранилищ газа и АЗС", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАБУ и САП расследуют 93% "скидки" при продаже арестованного имущества Газпрома
Также в случае избрания управляющего на актив государство может получить миллионы гривен доходов от управления ценными бумагами Газтранзита.