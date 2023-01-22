Арістов: Якщо зливання контрактів на послуги харчування ЗСУ було спрямоване на дестабілізацію оборонного сектору, то мета - досягнута

Деталі

Він зазначив, що оприлюднення закритих контрактів між оборонним відомством і компаніями-постачальниками дестабілізувало ситуацію, що могло бути метою ініціаторів зливу даних. Також депутат не виключив і спробу зведення бізнес-рахунків конкурентів, які не отримали держпідряди МОУ цього року.

"Під час воєнного стану всі органи повинні робити виноску про те, в який час це відбувається. І багато речей, документів стають секретними. Оскільки ворогові може бути корисний будь-який внутрішній конфлікт у країні, він грає їм на користь. А ця інформація [публікація контрактів із забезпечення харчуванням військових] викликала в суспільстві такий великий резонанс... І якщо це було спрямовано на дестабілізацію, то в принципі, мета – досягнута", - сказав він.

Нардеп заявив, що публікація не тільки може бути спрямована на розкриття проблеми, а й грати на руку фірмам-конкурентам, які бажають постачати харчові продукти в армію.

"Це і зведення рахунків, це можуть бути ті, хто програв у цих тендерах. Загалом, усе це робиться більш цивілізовано. Але вже як є. Будемо розбиратися", - сказав він у коментарі.

Нагадаємо

Раніше було опубліковано матеріал, де оприлюднено закриті контракти Міноборони з постачальниками послуг харчування ЗСУ. У матеріалі проведено порівняння контрактних цін із роздрібними, які виявилися нижчими.

У МОУ заявили, що дані в публікації мають ознаки маніпуляції і вводять в оману. Міноборони звернулося до СБУ із запитом розслідувати поширення недостовірної інформації.

На сьогодні всі оборонні закупівлі засекречені, щоб мінімізувати ризик інформування ворога про деталі, які можуть бути використані проти ЗСУ. Обмеження доступу стосується і контрактів МОУ на харчування, оскільки вони містять інформацію про чисельність військовослужбовців у військових частинах і про розташування самих військових частин.