Аристов: Если слив контрактов на услуги питания ВСУ был направлен на дестабилизацию оборонного сектора, то цель - достигнута

Детали

Он отметил, что обнародование закрытых контрактов между оборонным ведомством и компаниями-поставщиками дестабилизировало ситуацию, что могло быть целью инициаторов слива данных. Также депутат не исключил и попытку сведения бизнес-счетов конкурентов, которые не получили господряды МОУ в этом году.

"Во время военного положения все органы должны делать сноску о том, в какое время это происходит. И многие вещи, документы становятся секретными. Так как врагу может быть полезен любой внутренний конфликт в стране, он играет им на пользу. А эта информация [публикация контрактов по обеспечению питанием военных] вызвала в обществе такой большой резонанс... И если это было направлено на дестабилизацию, то в принципе, цель – достигнута", - сказал он.

Нардеп заявил, что публикация не только может быть направлена на вскрытие проблемы, но и играть на руку конкурирующим фирмам, желающим поставлять продукты питания в армию.

"Это и сведение счетов, это могут быть те, кто проиграл в этих тендерах. В общем, все это делается более цивилизовано. Но уже как есть. Будем разбираться", - сказал он в комментарии.

Напомним

Ранее был опубликован материал, где обнародованы закрытые контракты Минобороны с поставщиками услуг питания ВСУ. В материале проведено сравнение контрактных цен с розничными, которые оказались ниже.

В МОУ заявили, что данные в публикации имеют признаки манипуляции и вводят в заблуждение. Минобороны обратилось в СБУ с запросом расследовать распространение недостоверной информации.

На сегодняшний день все оборонные закупки засекречены, чтобы минимизировать риск информирования врага о деталях, которые могут быть использовать против ВСУ. Ограничение доступа касается и контрактов МОУ на питание, так как они содержат информацию о численности военнослужащих в воинских частях и о расположении самих воинских частей.