Арестович розповів, чи піде на засідання фракції “Слуги народу”

“Легко. Звісно. Насправді тут питання в чому? Мене ж призначили не “Слуга народу” і не Президент. Мене призначив Леонід Кравчук. І він має сказати, я думаю, чому він це зробив. Що стосується мене, то я готовий дати відповідь на будь-які питання”, - зазначив Арестович.

Також він розповів чому критикував правлячу партію.

“Стосовно моєї критики “Слуги народу”, то я в принципі така людина, яка любить покритикувати за справу, але ж і хвалю за справу. Одразу. Моя справа — бути максимально точним та об’єктивним. Коли погано, то я кажу: “погано”. Коли добре, то я кажу: “добре”. І мені все одно, які політичні кольори, яка сила й так далі. Я просто констатую як приватна особа. Звісно, коли я виступаю не як приватна особа, з учорашнього дня — як радник групи, то я буду дуже дипломатичний у висловлюваннях. І завжди буду наголошувати, де я кажу як приватна особа, а де — як офіційна”, - підсумував комунікаційний радник української делегації у ТКГ.

Додамо, що нардепи від “Слуги народу” обурені призначенням у ТКГ Арестовича, його викликатимуть на засідання фракції.

Нагадаємо, 28 жовтня Олексія Арестовича призначили речником України в ТКГ.

Зазначимо, що Арестович пояснив, чому прийняв пропозицію стати радником української делегації в ТКГ.



