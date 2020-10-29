Арестович рассказал, пойдет ли на заседание фракции "Слуги народа"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Новоназначенный спикер Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович пойдет на заседание фракции "Слуга народа", на которое его вызывают. Об этом он сообщил в комментарии УНН.
“Легко. Конечно. На самом деле тут вопрос в чем? Меня назначили не „Слуга народа“ и не Президент. Меня назначил Леонид Кравчук. И должен сказать, я думаю, почему он это сделал. Что касается меня, то я готов ответить на любые вопросы”, - отметил Арестович.
Также он рассказал, почему критиковал правящую партию.
“Что касается моей критики ”Слуги народа“, то я в принципе такой человек, который любит покритиковать за дело, но и хвалю за дело. Сразу. Мое дело — быть максимально точным и объективным. Когда плохо, то я говорю: „плохо“, когда хорошо, то я говорю: „хорошо“. И мне все равно, какие политические цвета, какая сила и так далее. Я просто констатирую как частное лицо. Конечно, когда я выступаю не как частное лицо, со вчерашнего дня — как советник группы, то я буду очень дипломатичный в высказываниях. И всегда буду отмечать, где я говорю как частное лицо, а где — как официальное”, - подытожил коммуникационный советник украинской делегации в ТКГ.
Добавим, что нардепы от “Слуги народа” возмущены назначением в ТКГ Арестовича, его будут вызывать на заседание фракции.
Напомним, 28 октября Алексея Арестович назначили спикером Украины в ТКГ.
Отметим, что Арестович объяснил, почему принял предложение стать советником украинской делегации в ТКГ.