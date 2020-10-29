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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 20572 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 50122 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 69167 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 81206 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 92650 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
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Арестович рассказал, пойдет ли на заседание фракции "Слуги народа"

Арестович рассказал, пойдет ли на заседание фракции "Слуги народа"

Киев  •  УНН

 • 25619 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Новоназначенный спикер Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович пойдет на заседание фракции "Слуга народа", на которое его вызывают. Об этом он сообщил в комментарии УНН.

“Легко. Конечно. На самом деле тут вопрос в чем? Меня назначили не „Слуга народа“ и не Президент. Меня назначил Леонид Кравчук. И должен сказать, я думаю, почему он это сделал. Что касается меня, то я готов ответить на любые вопросы”, - отметил Арестович.

Также он рассказал, почему критиковал правящую партию.

“Что касается моей критики ”Слуги народа“, то я в принципе такой человек, который любит покритиковать за дело, но и хвалю за дело. Сразу. Мое дело — быть максимально точным и объективным. Когда плохо, то я говорю: „плохо“, когда хорошо, то я говорю: „хорошо“. И мне все равно, какие политические цвета, какая сила и так далее. Я просто констатирую как частное лицо. Конечно, когда я выступаю не как частное лицо, со вчерашнего дня — как советник группы, то я буду очень дипломатичный в высказываниях. И всегда буду отмечать, где я говорю как частное лицо, а где — как официальное”, - подытожил коммуникационный советник украинской делегации в ТКГ.

Добавим, что нардепы от “Слуги народа” возмущены назначением в ТКГ Арестовича, его будут вызывать на заседание фракции.

Напомним, 28 октября Алексея Арестович назначили спикером Украины в ТКГ.

Отметим, что Арестович объяснил, почему принял предложение стать советником украинской делегации в ТКГ.

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