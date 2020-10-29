Арестович про роботу в ТКГ: це другий фронт

Арестович про роботу в ТКГ: це другий фронт
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Новопризначений речник України у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович у коментарі УНН назвав роботу в тристоронній контактній групі “другим фронтом” і додав, що це одна з причин, чому він погодився на пропозицію Леоніда Кравчука.
“Для мене було першим питання: “Чи не збираються вони перетинати так звані “червоні лінії”? А другим: “Чи там взагалі намагаються захистити національні інтереси України?” І коли я переконався і в першому, і в другому, і коли я побачив, що це взагалі фронт, просто другий фронт — дипломатичний, то тоді я сказав, що потрібно допомагати й на цьому фронті також”, - зазначив Арестович.
Також новопризначений речник України в ТКГ зазначив, що йому імпонує робота делегації на чолі з Кравчуком.
“Мені подобається не стільки Леонід Макарович як політик, а стільки робота нашої делегації в ТКГ, яку очолює Леонід Макарович. Я просто переконався в цьому. Я ж приймав участь до того, як мене призначили. Просто спостерігав, що відбувається”, - підсумував Олексій Арестович.
Нагадаємо, що Олексія Арестовича вчора було призначено речником української сторони в ТКГ.
Арестович пояснив, що для "спільного блага" пішов на компроміс із нинішньою владою.
Зазначимо, що у фракції “Слуга народу” обурені таким призначенням й викликатимуть його на своє засідання.
Натомість Арестович сказав, що піде на засідання “Слуги народу”.