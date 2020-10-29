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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 20532 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 50085 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 92643 просмотра

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Арестович о работе в ТКГ: это второй фронт

Арестович о работе в ТКГ: это второй фронт

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 октября. УНН. Новоназначенный представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович в комментарии УНН назвал работу в Трехсторонней контактной группе "вторым фронтом" и добавил, что это одна из причин, почему он согласился на предложение Леонида Кравчука.

“Для меня было первым вопросом: „Не собираются ли они пересекать так называемые „красные линии“? А вторым: „Там вообще стараются защитить национальные интересы Украины?“ И когда я убедился и в первом, и во втором, и когда я увидел, что это вообще фронт, просто второй фронт — дипломатический, то тогда я сказал, что нужно помогать и на этом фронте тоже“, - отметил Арестович.

Также вновь представитель Украины в ТКГ отметил, что ему импонирует работа делегации во главе с Кравчуком.

"Мне нравится не столько Леонид Макарович как политик, а столько работа нашей делегации в ТКГ, которую возглавляет Леонид Макарович. Я просто убедился в этом. Я принимал участие до того, как меня назначили. Просто наблюдал, что происходит“, - подытожил Алексей Арестович.

Напомним, что Алексея Арестовича вчера было назначено представителем украинской стороны в ТКГ.

Арестович пояснил, что для "общего блага" пошел на компромисс с нынешней властью.

Отметим, что во фракции “Слуга народа” возмущены таким назначением и будут вызывать его на свое заседание.

Арестович сказал, что пойдет на заседание “Слуги народа”.

Украинские Национальные Новости

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