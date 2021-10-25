Арестович про ракети на Москву: Україна нікому не загрожує, то було попередження

$41.170.09
45.030.03
ukru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 58034 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 109039 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 94571 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 103811 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 79513 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 70397 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 153277 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 86511 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 252550 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

9 квітня, 03:30 • 108030 перегляди

День національної єдності в Грузії, День Вінстона Черчилля, День антикваріату: що відзначають у світі 9 квітня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
93%
Популярнi новини

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 29129 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 25872 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 24282 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 30065 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 12201 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 118354 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 153285 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 252559 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 424693 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 414099 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 24354 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 30210 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 30863 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 32276 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 82208 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Арестович про ракети на Москву: Україна нікому не загрожує, то було попередження

Київ • УНН

 • 44158 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович пояснив, що Україна нікому не погрожує. Його заява, що українські ракети будуть спрямовані на Москву має попереджальний характер. Про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів, передає кореспондент УНН.

Арестович про ракети на Москву: Україна нікому не загрожує, то було попередження

Цитата

“Напрямком державної політики в України, як я його розумію, має оборонний характер. Ми нікому не загрожуємо. Якщо дивитися в контекст того, що я казав, що це наша відповідь буде. Тому що росіяни, російське керівництво, російські експерти не соромляться в кожній своїй програмі погрожувати бомбити Україну (заявляють — ред.), що вони нам все знищать й так далі. Тому довелося нагадати їм, що у будь-якій дії є відповідь і якщо вони будуть системно загрожувати Україні, то прийде час української відповіді”, — розповів Арестович.

Деталі

Також Арестович повідомив, що Україна може розробляти ракетні комплекси з дальністю понад 500 кілометрів.

“До недавніх пір ми не могли спрямовувати жодні ракети на Москву, тому що діяв договір про обмеження ракет середньої дальності. Після того, як він припинив свою дію, хоча там є окремі нюанси, Україна може розробляти ракетні комплекси з дальністю 500 і понад 500 км. Це насамперед комплекси “Грім” та “Грім-2”. Ми ще на стадії науково-дослідницьких розробок, але в перспективі протягом 10 років і при належному фінансуванні ми зможемо отримати таку зброю",- сказав він.

За його словами, дана зброя може виконувати завдання стратегічного рівня.

Що було раніше

Арестович заявив, що президент РФ Володимир Путін зі своєю політикою дограється до того, що українські ракети будуть спрямовані на Москву.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.93
Bitcoin
$82,157.60
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,139.11
Ethereum
$1,617.07