Арестович про ракети на Москву: Україна нікому не загрожує, то було попередження

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“Напрямком державної політики в України, як я його розумію, має оборонний характер. Ми нікому не загрожуємо. Якщо дивитися в контекст того, що я казав, що це наша відповідь буде. Тому що росіяни, російське керівництво, російські експерти не соромляться в кожній своїй програмі погрожувати бомбити Україну (заявляють — ред.), що вони нам все знищать й так далі. Тому довелося нагадати їм, що у будь-якій дії є відповідь і якщо вони будуть системно загрожувати Україні, то прийде час української відповіді”, — розповів Арестович.

Деталі

Також Арестович повідомив, що Україна може розробляти ракетні комплекси з дальністю понад 500 кілометрів.

“До недавніх пір ми не могли спрямовувати жодні ракети на Москву, тому що діяв договір про обмеження ракет середньої дальності. Після того, як він припинив свою дію, хоча там є окремі нюанси, Україна може розробляти ракетні комплекси з дальністю 500 і понад 500 км. Це насамперед комплекси “Грім” та “Грім-2”. Ми ще на стадії науково-дослідницьких розробок, але в перспективі протягом 10 років і при належному фінансуванні ми зможемо отримати таку зброю",- сказав він.

За його словами, дана зброя може виконувати завдання стратегічного рівня.

Що було раніше

Арестович заявив, що президент РФ Володимир Путін зі своєю політикою дограється до того, що українські ракети будуть спрямовані на Москву.