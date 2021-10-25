Арестович о ракетах на Москву: Украина никому не угрожает, это было предупреждение

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"Направление государственной политики в Украине, как я его понимаю, имеет оборонительный характер. Мы никому не угрожаем. Если смотреть в контексте того, что я говорил, что это наш ответ будет. Потому что россияне, российское руководство, российские эксперты не стесняются в каждой своей программе угрожать бомбить Украину (заявляют - ред.), что они нам все уничтожат и так далее. Поэтому пришлось напомнить им, что в любом действии есть ответ и если они будут системно угрожать Украине, то придет время украинской ответа", - рассказал Арестович.

Детали

Также Арестович сообщил, что Украина может разрабатывать ракетные комплексы с дальностью свыше 500 километров.

"До недавних пор мы не могли направлять никакие ракеты на Москву, потому что действовал договор об ограничении ракет средней дальности. После того, как он прекратил свое действие, хотя там есть отдельные нюансы, Украина может разрабатывать ракетные комплексы с дальностью 500 и более 500 км. Это прежде всего комплексы "Гром" и "Гром-2". Мы еще на стадии научно-исследовательских разработок, но в перспективе в течение 10 лет и при надлежащем финансировании мы сможем получить такое оружие", - сказал он.

По его словам, данное оружие может выполнять задачи стратегического уровня.

Что было раньше

Арестович заявил, что президент РФ Владимир Путин со своей политикой доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву.