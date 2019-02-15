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Арештовано ректора бердянського вишу за хабар Міністерству освіти

Арештовано ректора бердянського вишу за хабар Міністерству освіти

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Ректор одного з вишів у Бердянську дав заступнику Міністра освіти і науки 10 тис. доларів для отримання акредитації. Детективи НАБУ завершили досудове розслідування справи, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Бюро.

Слідство було розпочато у 2016 році через повідомлення заступника міністра освіти і науки. Він сповістив правоохоронців про спробу дачі хабара за вирішення питання щодо позитивного висновку з акредитації та уникнення перевірки вишу.

Обвинувальний акт за ч. 4 ст. 369 ККУ (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) затвердив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, її скеровано до суду.

Наразі ректору бердянського вишу обрали цілодобовий домашні арешт, також заарештували його майно. Якщо провину буде доведено, йому загрожуватиме до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Також розглядається питання про штраф вишу, в інтересах якого діяв заарештований ректор. Навчальний заклад може бути оштрафований на суму до 850 тис. грн.

Раніше УНН повідомляв, що доцента харківського вишу, який викладав психіатрію, затримали через хабар у 600 доларів

Нагадаємо, у 2018 році одному з керівників Донецького Національного медуніверситету, що наразі базується в Кропивницькому, оголосили підозру за фактом вимагання елітних авто за прийом до вишу іноземних студентів. 

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