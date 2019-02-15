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Арестован ректора бердянского вуза за взятку Министерству образования

Киев  •  УНН

 • 13407 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Ректор одного из вузов в Бердянске дал заместителю Министра образования и науки 10 тыс. долларов для получения аккредитации. Детективы НАБУ завершили досудебное расследование дела, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Бюро.

Следствие было начато в 2016 году из-за сообщения заместителя министра образования и науки. Он сообщил правоохранителям о попытке дачи взятки за решение вопроса о положительном заключении по аккредитации и избежании проверки вуза.

Обвинительный акт по ч. 4 ст. 369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) утвердил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры, ее направили в суд.

Сейчас ректору бердянского вуза выбрали круглосуточный домашние арест, также арестовали его имущество. Если вина будет доказана, ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Также рассматривается вопрос о штрафе вуза, в интересах которого действовал арестованный ректор. Учебное заведение может быть оштрафовано на сумму до 850 тыс. грн.

Ранее УНН сообщал, что доцента харьковского вуза, который преподавал психиатрию, задержали из-за вымогательства взятки в 600 долларов.

Напомним, в 2018 году одному из руководителей Донецкого Национального медуниверситета, который сейчас базируется в Кропивницком, объявили подозрение по факту вымогательства элитных авто за прием в вуз иностранных студентов.

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