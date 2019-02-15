Арестован ректора бердянского вуза за взятку Министерству образования
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Ректор одного из вузов в Бердянске дал заместителю Министра образования и науки 10 тыс. долларов для получения аккредитации. Детективы НАБУ завершили досудебное расследование дела, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Бюро.
Следствие было начато в 2016 году из-за сообщения заместителя министра образования и науки. Он сообщил правоохранителям о попытке дачи взятки за решение вопроса о положительном заключении по аккредитации и избежании проверки вуза.
Обвинительный акт по ч. 4 ст. 369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) утвердил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры, ее направили в суд.
Сейчас ректору бердянского вуза выбрали круглосуточный домашние арест, также арестовали его имущество. Если вина будет доказана, ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
Также рассматривается вопрос о штрафе вуза, в интересах которого действовал арестованный ректор. Учебное заведение может быть оштрафовано на сумму до 850 тыс. грн.
Ранее УНН сообщал, что доцента харьковского вуза, который преподавал психиатрию, задержали из-за вымогательства взятки в 600 долларов.
Напомним, в 2018 году одному из руководителей Донецкого Национального медуниверситета, который сейчас базируется в Кропивницком, объявили подозрение по факту вымогательства элитных авто за прием в вуз иностранных студентов.