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Арештовано аптеки відомої мережі, пов'язаної з рф: не сплатили податків на понад 140 млн грн

Арештовано аптеки відомої мережі, пов'язаної з рф: не сплатили податків на понад 140 млн грн

Київ • УНН

 • 795626 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. В Одеській області арештовано аптеки відомої мережі, оскільки їх власники - громадяни рф не сплатили понад 140 млн грн податків, передає УНН із посиланням на БЕБ.

Цитата

"... арештували 35 об’єктів нерухомості, серед яких 11 житлових приміщень, 23 – нежитлових та 1 земельна ділянка. Йдеться про аптеки відомої мережі, власниками яких є громадяни російської федерації. Орієнтовна вартість арештованої нерухомості становить понад 102 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Слідством встановлено, що службові особи одного із суб’єктів господарської діяльності ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.

Основним видом діяльності згаданого товариства є роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах.

За результатами досудового розслідування встановлено, що службові особи згаданої компанії в період 2017-2021 років ухилилися від сплати податків на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму понад 142 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками вчинення правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) здійснюють детективи ТУ БЕБ в Одеській області за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

Нагадаємо, нещодавно БЕБ арештувало ТМЦ компанії пов’язаної з рф та рб вартістю понад 50 млн грн.

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