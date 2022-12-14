Арештовано аптеки відомої мережі, пов'язаної з рф: не сплатили податків на понад 140 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. В Одеській області арештовано аптеки відомої мережі, оскільки їх власники - громадяни рф не сплатили понад 140 млн грн податків, передає УНН із посиланням на БЕБ.
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"... арештували 35 об’єктів нерухомості, серед яких 11 житлових приміщень, 23 – нежитлових та 1 земельна ділянка. Йдеться про аптеки відомої мережі, власниками яких є громадяни російської федерації. Орієнтовна вартість арештованої нерухомості становить понад 102 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Слідством встановлено, що службові особи одного із суб’єктів господарської діяльності ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.
Основним видом діяльності згаданого товариства є роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах.
За результатами досудового розслідування встановлено, що службові особи згаданої компанії в період 2017-2021 років ухилилися від сплати податків на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму понад 142 млн грн.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками вчинення правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) здійснюють детективи ТУ БЕБ в Одеській області за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.
Нагадаємо, нещодавно БЕБ арештувало ТМЦ компанії пов’язаної з рф та рб вартістю понад 50 млн грн.