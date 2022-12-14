Арестованы аптеки известной сети, связанной с рф: не уплатили налогов более чем на 140 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Одесской области арестованы аптеки известной сети, поскольку их владельцы - граждане рф не уплатили более 140 млн грн налогов, передает УНН со ссылкой на БЭБ.
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"... арестовали 35 объектов недвижимости, среди которых 11 жилых помещений, 23 – нежилых и 1 земельный участок. Речь идет об аптеках известной сети, владельцами которых являются граждане российской федерации. Примерная стоимость арестованной недвижимости составляет более 102 млн грн", - говорится в сообщении.
Детали
Следствием установлено, что должностные лица одного из субъектов хозяйственной деятельности уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Основным видом деятельности данного общества является розничная торговля фармацевтическими товарами в специализированных магазинах.
По результатам досудебного расследования установлено, что должностные лица упомянутой компании в период 2017-2021 годов уклонились от уплаты налогов на прибыль и налога на добавленную стоимость на общую сумму более 142 млн грн.
Досудебное расследование по уголовному производству по признакам совершения правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) осуществляют детективы ТУ БЭБ в Одесской области при процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры.
Напомним, недавно БЭБ арестовало ТМЦ компании связанной с рф и рф стоимостью свыше 50 млн грн.