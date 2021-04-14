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Арахамія заявив, що вакцина від COVID-19 у продажу з'явиться не раніше листопада

Арахамія заявив, що вакцина від COVID-19 у продажу з'явиться не раніше листопада

Київ • УНН

 • 13577 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Вакцина від COVID-19 в найближчій перспективі не з'явиться в Україні у вільному продажу, такі поставки можливі не раніше листопада. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24", передає кореспондент УНН.

Цитата

"Будь-яка комерційна компанія, яка знайшла, де за комерційною ціною закупити вакцину, за 48 годин отримає всі документи від МОЗ для того, щоб почати продавати у вільному продажу, в своїх клініках, це я говорю з екрану телевізора. Проблема в іншому, що бігає купа всіляких аферистів і шахраїв, які розповідають, що "через тиждень постачання, за 30 євро, купуйте вакцину". А далі виявляється, що вони просять передоплату і зникають", - розповів Арахамія.

Деталі

За його словами, всі найбільші виробники вакцин завантажені на рік вперед.

"Pfizer офіційно заявив: якщо ви почуєте про будь-яке комерційне постачання до листопада цього року, то це фейк. Всі замовлення до листопада - державні замовлення", - заявив він.

Доповнення

Шмигаль раніше повідомляв, що уряд може прийняти рішення про передачі вакцин від COVID-19 приватним клінікам у разі їхнього надлишку.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що в Україні комерційна вакцина від COVID-19 з’явиться в продажу не раніше літа.

Також Степанов розповів, що перші партії з 10 млн доз вакцини Pfizer очікуються вже в найближчі місяці. А перша партія вакцини Pfizer на 117 тисяч доз за програмою COVAX надійде до України зранку в п’ятницю, 16 квітня.

До того ж раніше він повідомляв, що Україна очікує постачання ще 22 мільйонів доз різних вакцин: законтрактовано 14 млн доз, ще 8 млн буде отримано в рамках програми COVAX. При цьому, за його словами, в Україні переважна більшість дорослого населення буде вакцинована протягом 2021 року. Таким чином в цілому на цей момент Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.

Українські Національні Новини

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