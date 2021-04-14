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Арахамия заявил, что вакцина от COVID-19 в продаже появится не раньше ноября

Арахамия заявил, что вакцина от COVID-19 в продаже появится не раньше ноября

Киев  •  УНН

 • 13554 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Вакцина от COVID-19 в ближайшей перспективе не появится в Украине в свободной продаже, такие поставки возможны не раньше ноября. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24", передает корреспондент УНН.

Цитата

"Любая коммерческая компания, которая нашла, где по коммерческой цене закупить вакцину, за 48 часов получит все документы от Минздрава для того, чтобы начать продавать в свободной продаже, в своих клиниках, это я говорю с экрана телевизора. Проблема в другом, что бегает куча всевозможных аферистов и мошенников, которые рассказывают, что "через неделю поставки, за 30 евро, покупайте вакцину". А дальше оказывается, что они просят предоплату и исчезают", - рассказал Арахамия.

Детали

По его словам, все крупнейшие производители вакцин загружены на год вперед.

"Pfizer официально заявил: если вы услышите о каком коммерческие поставки до ноября этого года, то это фейк. Все заказы до ноября - государственные заказы", - заявил он.

Дополнение

Шмыгаль ранее сообщал, что правительство может принять решение о передаче вакцин от COVID-19 частным клиникам в случае их избытка.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в Украине коммерческая вакцина от COVID-19 появится в продаже не раньше лета.

Также Степанов рассказал, что первые партии с 10 млн доз вакцины Pfizer ожидаются уже в ближайшие месяцы. А первая партия вакцины Pfizer на 117 тыс. доз по программе COVAX поступит в Украину утром в пятницу, 16 апреля.

К тому же ранее он сообщал, что Украина ожидает поставку еще 22 миллионов доз различных вакцин: законтрактовано 14 млн доз, еще 8 млн будет получено в рамках программы COVAX. При этом, по его словам, в Украине подавляющее большинство взрослого населения будет вакцинировано в течение 2021 года. Таким образом в целом на данный момент Украина должна получить 32 млн доз вакцин.

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