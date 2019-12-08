Арахамія: у парламенті планують створити ТСК щодо розслідувань пожежі в одеському коледжі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. У Верховній раді України планують створити Тимчасову слідчу комісію щодо розслідувань пожежі, яка сталася в одному з коледжів Одеси. Про це заявив сьогодні на брифінгу в Одесі голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.
"Ми створимо в парламенті Тимчасову слідчу комісію щодо розслідувань для того, щоб переконатися, що всі правоохоронні органи і органи виконавчої влади зроблять свою роботу якісно і ефективно і що розслідування буде проведено об’єктивно і без втручання політичних сил", - заявив Арахамія.
Окрім того він зазначив, що фракція буде звертатися до Президента України Володимира Зеленського про надання звання Героя України загиблим під час пожежі рятувальнику та викладачці.
Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб.
Під завалами коледжу в Одесі сьогодні, 8 грудня, рятувальники виявили тіла ще двох загиблих. Всього наслідок пожежі загинули 10 осіб.
Завтра, 9 грудня, в Одесі відбуватиметься прощання з рятувальником, який помер від отриманих травм під час ліквідації масштабної пожежі в коледжі.