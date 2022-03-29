Арахамія: у нас вже достатньо матеріалу, щоб зробити можливою зустріч Зеленського та путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. В української та російської делегацій достатньо напрацьованого матеріалу, щоб зробити можливою зустріч президентів України та російської федерації. Про це за підсумками переговорів з рф у Стамбулі заявив член делегації, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.
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“Я вважаю, що у нас вже достатньо напрацьованого матеріалу, щоб зробити можливою зустріч президентів України та російської федерації. Надіслали таку пропозицію російській федерації і чекаємо від них відповіді”, - сказав Арахамія.
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Як зазначив член делегації, відповідальний за юридичний напрямок, Олександр Чалий, якщо на найвищому політичному рівні буде знайдено остаточні політичні домовленості, тоді готуватимуть багатосторонню конференцію, в якій візьмуть участь високопоставлені посадовці країн-гарантів, і буде підписано двосторонній договір.
Нагадаємо
У Стамбулі завершився перший день нового раунду переговорів між Україною та рф.