Арахамія: у нас вже достатньо матеріалу, щоб зробити можливою зустріч Зеленського та путіна

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“Я вважаю, що у нас вже достатньо напрацьованого матеріалу, щоб зробити можливою зустріч президентів України та російської федерації. Надіслали таку пропозицію російській федерації і чекаємо від них відповіді”, - сказав Арахамія.

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Як зазначив член делегації, відповідальний за юридичний напрямок, Олександр Чалий, якщо на найвищому політичному рівні буде знайдено остаточні політичні домовленості, тоді готуватимуть багатосторонню конференцію, в якій візьмуть участь високопоставлені посадовці країн-гарантів, і буде підписано двосторонній договір.

Нагадаємо

У Стамбулі завершився перший день нового раунду переговорів між Україною та рф.