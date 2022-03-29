Арахамия: у нас уже достаточно материала, чтобы сделать возможной встречу Зеленского и путина
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В украинской и российской делегаций достаточно наработанного материала, чтобы сделать возможной встречу президентов Украины и российской федерации. Об этом по итогам переговоров с рф в Стамбуле заявил член делегации, председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.
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“Я считаю, что у нас уже достаточно наработанного материала, чтобы сделать возможной встречу президентов Украины и российской федерации. Прислали такое предложение российской федерации и ждем от них ответа”, - сказал Арахамия.
Детали
Как отметил член делегации, ответственный за юридическое направление, Александр Чалый, если на самом высоком политическом уровне будет найдены окончательные политические договоренности, тогда будут готовить многостороннюю конференцию, в которой примут участие высокопоставленные чиновники стран-гарантов, и будет подписан двусторонний договор.
Напомним
В Стамбуле завершился первый день нового раунда переговоров между Украиной и рф.