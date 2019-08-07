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Арахамія: щонайменше 10% нардепів-мажоритарників від “Слуги народу” проти скасування депутатської недоторканності

Арахамія: щонайменше 10% нардепів-мажоритарників від “Слуги народу” проти скасування депутатської недоторканності

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Приблизно 10-15% нардепів від партії “Слуга народу” серед тих, що обирались по мажоритарним округам, не хочуть скасування депутатської недоторканності. Про це в інтерв’ю Радіо “НВ” заявив можливий керівник майбутньої фракції партії “Слуга народу” в парламенті Давид Арахамія, передає УНН

Під час інтерв’ю Арахамія нагадав, що “Слуга народа” під час виборів обіцяла виборцям скасування депутатської недоторканості. За його словами, сьогодні деякі особи, зокрема, бізнесмени, йдуть у депутати саме за недоторканністю.

Арахамія зазначив, що серед членів партії є народні депутати, які проти скасування депутатської недоторканності.

“Їх 10-15% серед мажоритарників. Серед „списочників“ таких набагато менше. А мажоритарники кажуть: „Я ж мажоритарник, це мій округ, мої люди за мене проголосували, чому я повинен бути підзвітним?“. Я думаю, що ми просто з цим будемо працювати. Нам тут дуже важлива підтримка суспільства”, — сказав він.

Розповідаючи про кандидатів від партії, які мають “проросійські”, “антимайданні” погляди, Арахамія зазначив, що має з ними світоглядний конфлікт.

“Проросійський вектор не впливовий взагалі. Моя оцінка — 1%, а можливо, 2%. І це умовно проросійські — це не люди, які кажуть, що нам треба йти до Росії, а говорять “що не все так однозначно, треба розбиратися...”, — зазначив він, додавши, що в основному “проросійські” члени партії це мажоритарники.

Нагадаємо, також під час інтерв’ю Давид Арахамія заявив, що політична сила “Слуга народу” склала короткий список з кандидатур на посаду прем’єр-міністра України.

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