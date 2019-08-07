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Арахамия: не менее 10% нардепов-мажоритарщиков от “Слуги народа” против отмены депутатской неприкосновенности

Киев  •  УНН

 • 14219 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Примерно 10-15% нардепов от партии “Слуга народа” среди тех, кто избирались по мажоритарным округам, не хотят отмены депутатской неприкосновенности. Об этом в интервью “НВ” заявил возможный руководитель будущей фракции партии “Слуга народа” в парламенте Давид Арахамия, передает УНН.

Во время интервью Арахамия напомнил, что “Слуга народа” во время выборов обещала избирателям отмену депутатской неприкосновенности. По его словам, сегодня некоторые лица, в частности, бизнесмены идут в депутаты именно за неприкосновенностью.

Арахамия отметил, что среди членов партии есть народные депутаты, которые против отмены депутатской неприкосновенности.

“Их 10−15% среди мажоритарщиков. Среди „списочников“ таких намного меньше. А мажоритарщики: „это мой округ, мои люди за меня проголосовали, почему я должен быть под отчетным?“ Я думаю, что мы просто с этим будем работать. Нам очень важна поддержка общества”, — сказал он.

Рассказывая о кандидатах от партии, которые имеют “пророссийские”, “антимайданные” взгляды, Арахамия отметил, что имеет с ними мировоззренческий конфликт.

“Пророссийский вектор не влиятельный вообще. Моя оценка — 1%, а возможно, 2%. И это условно пророссийские — это не люди, которые говорят, что нам надо идти в Россию, а говорят “что не все так однозначно, надо разбираться...”, — отметил он, добавив, что в основном “пророссийские” члены партии это мажоритарщики.

Напомним, также во время интервью Давид Арахамия заявил, что политическая сила “Слуга народа” составила короткий список из кандидатур на должность премьер-министра Украины.

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