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Арахамія розповів, за чий кошт нардепи поїхали в Давос

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Народним депутатам України, що поїхали у Давос, квитки та готель компенсували організатори форуму. Про це в Давосі повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.

Арахамія розповів, за чий кошт нардепи поїхали в Давос

"Не витрачаються бюджетні кошти. Правильно пан Разумков про це помітив - не витрачаються партійні кошти. Це мультидонорська асоціація, у яку увійшли багато провідних міжнародних компаній, інвестиційних фондів, які розробили цей Ukrainian house. До речі, він збільшився набагато, я сподіваюсь, що наступного року буде тільки покращуватися ця ситуація. Тому, я вважаю, що це доцільні інвестиції, так, але все будемо дивитися, як то кажуть "циплят по весні будемо рахувати", - зазначив Арахамія.

За його словами, якщо після поїздки Україна отримає хоча б два-три інвестиційних проекти на 100- 200 млн доларів, то ця поїздка того варта. Якщо не отримає, то наступного року Арахамія їхати не буде.

Відповідаючи на запитання, чи крім компенсації за квитки та готель нардепи отримують добові для харчування. Арахамія відповів: "Ні, ніяких нема добових. Я ж кажу, це міксована модель фінансування. Квитки та готель компенсували організатори, а все інше за власний кошт".

Нагадаємо, як повідомив голова ВРУ Дмитро Разумков, нардепи мають намір відвідати Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі не за державні кошти.

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