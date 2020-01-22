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Арахамия рассказал, за чей счет нардепы поехали в Давос

Киев • УНН

 • 35741 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Народным депутатам Украины, что поехали в Давос, билеты и отель компенсировали организаторы форума. Об этом в Давосе сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

Арахамия рассказал, за чей счет нардепы поехали в Давос

"Не тратятся бюджетные средства. Правильно господин Разумков об этом заметил - не расходуются партийные средства. Это мультидонорская ассоциация, в которую вошли многие ведущие международные компании, инвестиционные фонды, разработали этот Ukrainian house. Кстати, он увеличился намного, я надеюсь, что в следующем году будет только улучшаться эта ситуация. Поэтому, я считаю, что это целесообразные инвестиции, да, но все будем смотреть, как говорится "цыплят по весне будем считать", - отметил Арахамия.

По его словам, если после поездки Украина получит хотя бы два-три инвестиционных проекта на 100-200 млн долларов, то эта поездка того стоит. Если не получит, то в следующем году Арахамия ехать не будет.

Отвечая на вопрос, кроме компенсации за билеты и отель нардепы получают ли суточные для питания. Арахамия ответил: "Нет, никаких нет суточных. Я же говорю, это миксованная модель финансирования. Билеты и отель компенсировали организаторы, а все остальное за свой счет".

Напомним, как сообщил глава ВРУ Дмитрий Разумков, нардепы намерены посетить Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе не за государственные средства.

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