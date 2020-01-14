Арахамія про появу у ВР ексколеги по фракції Іванісова: він має право залишатись депутатом
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Голова парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив про неможливість вплинути на народного депутата Романа Іванісова щодо позбавлення його мандата так, як цього раніше не виключали в цій політичній силі та в Офісі президента, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.
“Що я можу зробити. Є закон України. Я можу тиснути з точки зору моральної сторони. З ним була розмова неодноразово. Чому він, як ви думаєте, так довго не виходив на роботу? Це саме з тиском і пов’язане. Але, на жаль, не завжди тиск моральний може працювати так, як тиск може бути законодавчий. За законом, він має право залишатись депутатом. Ми його позбавили членства в нашій фракції, ми позбавили його членства в нашій партії „Слуга народу“. Він позафракційний, позапартійний депутат”, — сказав Арахамія.
Арахамія додав, що особисто мав розмову з Іванісовим щодо повідомлень про судимість через зґвалтування, і той “пояснив, що це відбулося давно, він відбув покарання і після того показав себе як нормальна людина”.
14 січня у залі Верховної Ради після тривалої відсутності з’явився народний депутат Роман Іванісов.
На початку грудня минулого року Романа Іванісова офіційно виключили із фракції партії “Слуга народу” у Верховній Раді нового скликання, куди він пройшов як мажоритарник від округу № 153 Рівненської області, балотуючись від президентської політичної сили.
Приводом для виключення з фракції стали повідомлення у ЗМІ, що в Іванісова була судимість за зґвалтування неповнолітньої. Сам він у Facebook оприлюднив копію довідки про відсутність судимості.
Генеральна прокуратура раніше оприлюднила спростування інформації про погашену судимість Іванісова, як про це заявляв генпрокурор Руслан Рябошапка.