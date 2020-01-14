Арахамія про появу у ВР ексколеги по фракції Іванісова: він має право залишатись депутатом

КИЇВ. 15 січня. УНН. Голова парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив про неможливість вплинути на народного депутата Романа Іванісова щодо позбавлення його мандата так, як цього раніше не виключали в цій політичній силі та в Офісі президента, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.