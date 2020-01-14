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Арахамія про появу у ВР ексколеги по фракції Іванісова: він має право залишатись депутатом

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Голова парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив про неможливість вплинути на народного депутата Романа Іванісова щодо позбавлення його мандата так, як цього раніше не виключали в цій політичній силі та в Офісі президента, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.

“Що я можу зробити. Є закон України. Я можу тиснути з точки зору моральної сторони. З ним була розмова неодноразово. Чому він, як ви думаєте, так довго не виходив на роботу? Це саме з тиском і пов’язане. Але, на жаль, не завжди тиск моральний може працювати так, як тиск може бути законодавчий. За законом, він має право залишатись депутатом. Ми його позбавили членства в нашій фракції, ми позбавили його членства в нашій партії „Слуга народу“. Він позафракційний, позапартійний депутат”, — сказав Арахамія.

Арахамія додав, що особисто мав розмову з Іванісовим щодо повідомлень про судимість через зґвалтування, і той “пояснив, що це відбулося давно, він відбув покарання і після того показав себе як нормальна людина”.

14 січня у залі Верховної Ради після тривалої відсутності з’явився народний депутат Роман Іванісов.

На початку грудня минулого року Романа Іванісова офіційно виключили із фракції партії “Слуга народу” у Верховній Раді нового скликання, куди він пройшов як мажоритарник від округу № 153 Рівненської області, балотуючись від президентської політичної сили.

Приводом для виключення з фракції стали повідомлення у ЗМІ, що в Іванісова була судимість за зґвалтування неповнолітньої. Сам він у Facebook оприлюднив копію довідки про відсутність судимості.

Генеральна прокуратура раніше оприлюднила спростування інформації про погашену судимість Іванісова, як про це заявляв генпрокурор Руслан Рябошапка.

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