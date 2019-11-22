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Зґвалтування за участі Іванісова: стали відомі подробиці про співучасника

Зґвалтування за участі Іванісова: стали відомі подробиці про співучасника

Київ • УНН

 • 17212 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Один зі співучасників зґвалтування, за яке був засуджений депутат “Слуги народу” Роман Іванісов, є Комиса Р. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський, передає УНН.

“Один із співучасників події за участі депутата Іванісова — громадянин Комиса — також досить відома особистість. 21.03.1996 року Комиса Р. засуджений Пологівським судом Запорізької області за статтями 140 ч. 1 (крадіжка), 117 ч. 3 (зґвалтування неповнолітньої групою осіб), 118 ч.2 (задоволення статевої пристрасті неприродним шляхом групою осіб), 208 (залучення неповнолітніх до злочинної діяльності) КК України в редакції 1960 року до позбавлення волі на строк 5 років і 6 місяців. Відбував покарання в виправній колонії 20 міста Вільнянськ Запорізької області”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що через сім місяців позбавлення волі було замінене на умовний термін з випробувальним терміном в три роки.

“24.02.2009 був засуджений Бердянським міським судом за статтями 309 ч. 3 (виготовлення, зберігання наркотичних речовин), 263 ч.1 (незаконне зберігання вогнепальної зброї) КК України в редакції 2001 року до позбавлення волі строком на 6 років. Відбував покарання в виправній колонії 88 міста Оріхів, а 16.08.2011 був етапований в Дружелюбівську виправну колонію 1 Запорізької області. 27.07.2012 був звільнений на умовний термін 1 рік”, — вказано у повідомленні.

Також зазначається, що у 2000 році Комиса притягувався правоохоронцями за вимагання, однак вироку по цій справі немає.

Як повідомляв УНН, з посиланням на правоохоронні органи, нардеп Іванісов в 1996 році був засуджений за згвалтування неповнолітньої і відбув покарання у вигляді 2 років 6 місяців в колонії загального режиму.

Сам народний депутат Іванісов ці факти заперечує і навіть розмістив на своїй сторінці в Facebook фото-копію довідки про відсутність судимості.

Коментуючи УНН інформацію про наявність в біографії Іванісова такого факту, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що якщо з’ясується, що нардеп від “Слуги народу” Роман Іванісов дійсно був засуджений за зґвалтування неповнолітньої, то це питання буде винесено на розгляд фракції.

Пізніше Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка повідомив, що перевірка підтвердила той факт, що народний депутат з фракції “Слуга народу” Роман Іванісов відбув тюремний термін за зґвалтування неповнолітньої.

Після Портнов в своєму Telegram-каналі оприлюднив копію указу другого Президента України Леоніда Кучми про помилування Романа Іванісова, а також вирок. 

Нагадаємо, у “Слузі народу” ухвалили офіційне рішення щодо Іванісова.

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