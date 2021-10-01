Арахамія привіз до Трускавця підписні листи за відставку Разумкова

Цитата

"Я взяв листи і привіз їх з собою. Все", - сказав Арахамія.

Деталі

На питання про те, чи будуть підписи збирати в Трускавці, Арахамія відповів: "Не факт".

Крім того, Арахамія додав, що є політичні розбіжності з Разумковим.

"Я про це відкрито говорив і говорю, є, особливо по закону про олігархів", - сказав він.

Що було раніше

Раніше Арахамія повідомляв, що ще немає жодного підпису за відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.



Доповнення

Голова фракції "Слуга народу" у ВР Давид Арахамія попросив у спікера Дмитра Разумкова підписні листи за його відставку з посади голови Верховної Ради.

Пізніше прессекретар Дмитра Разумкова Ольга Туній повідомила, що лист про відкликання голови парламенту Дмитра Разумкова був направлений головою депутатської фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією саме від імені фракції, а не за його ініціативою.

Згодом надійшло друге звернення щодо підписних листів про відкликання з посади голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. На цей раз від народного депутата України Давида Арахамії.

Доповнення

Як повідомило УНН інформоване джерело, народні депутати на з'їзді фракції "Слуга народу" обговорять питання відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Раніше джерело повідомляло, що Разумков приїде з офіційним візитом в Західну Україну, і можливо, буде присутній на з'їзді фракції "Слуг народу" в Трускавці.

Представник фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук заявила, що направлення листа голові Верховної Ради Дмитру Разумкова з проханням виготовити відповідні підписні листи для його зняття було рішенням голови фракції "Слуги народу" Давида Арахамії.

Вона зазначила, що це право нардепа, передбачене законом про Регламент, і ним може скористатися кожен народний обранець.