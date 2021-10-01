Маячня сивої кобили: Арахамія заперечує підкуп нардепів за відставку Разумкова
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Маячня сивої кобили. Ще немає жодного підпису, а когось вже підкуповують. Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, коментуючи розмови про підкуп нардепів за відставку голови ВР Дмитра Разумкова, передає кореспондент УНН.
Цитата
"Маячня сивої кобили. Ще немає жодного підпису, навіть мого, а когось вже підкуповують і якісь суми пропонують", - сказав Арахамія.
Контекст
Раніше в ефірі "Прямого" позафракційний народний депутат Гео Лерос заявляв, що нардепам у Верховній Раді пропонують гроші, до ста тисяч доларів за голосування на підтримку відставки голови ВР Дмитра Разумкова.
Що було раніше
Голова фракції "Слуга народу" у ВР Давид Арахамія попросив у спікера Дмитра Разумкова підписні листи за його відставку з посади голови Верховної Ради.
Пізніше прессекретар Дмитра Разумкова Ольга Туній повідомила, що лист про відкликання голови парламенту Дмитра Разумкова був направлений головою депутатської фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією саме від імені фракції, а не за його ініціативою.
Згодом надійшло друге звернення щодо підписних листів про відкликання з посади голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. На цей раз від народного депутата України Давида Арахамії.
Доповнення
Як повідомило УНН інформоване джерело, народні депутати на з'їзді фракції "Слуга народу" обговорять питання відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.
Раніше джерело повідомляло, що Разумков приїде з офіційним візитом на Західну Україну, і можливо, буде присутній на з'їзді фракції "Слуг народу" в Трускавці.
Представник фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук заявила, що направлення листа голові Верховної Ради Дмитру Разумкову з проханням виготовити відповідні підписні листи для його зняття було рішенням голови фракції "Слуги народу" Давида Арахамії.
Вона зазначила, що це право нардепа, передбачене законом про Регламент, і ним може скористатися кожен народний обранець.