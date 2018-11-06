“Аптечний законопроект” пропонують голосувати у першому читанні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Законопроект № 8591, який передбачає реформу аптечної галузі пропонують голосувати у першому читанні. В рамках підготовки документу до другого читання, проект мають намір доопрацювати. Про це сьогодні під час засідання Комітету ВР з питань охорони здоров’я зазначила Перший заступник голови Комітету Оксана Корчинська, передає УНН.
За її словами, до роботи над законопроектом залучені юристи. І наразі є п’ять ключових пропозицій, які надійшли до документа.
“Є п’ять зауважень, я вірю нашим колегам, і вони до другого читання їх доопрацюють. Ми пропонуємо підтримати закон у першому читанні. Автори із цим згодні”, — сказала вона.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Депутати змусили аптекарів відмовитися від штучного завищення цін на ліки
Солідарну думку з Корчинською під час дискусії висловила і народний депутат Ірина Сисоєнко.
Вона зауважила, що навколо законопроекту сьогодні багато маніпуляцій і неправдивої інформації.
“Разом з тим, є важливі питання, які ми плануємо доопрацювати та внести до законопроекту між першим і другим читанням шляхом поправок. Це те, що стосується відстані (між аптеками — ред.) і роботи сільських аптек”, — сказала Сисоєнко, додавши, що підтримує голосування за “аптечний” законопроект у першому читанні.
Як писав УНН, Головне науково-експертне управління ВР також рекомендувало депутатам підтримати законопроект № 8591 у першому читанні.