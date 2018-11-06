“Аптечний законопроект” пропонують голосувати у першому читанні

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Законопроект № 8591, який передбачає реформу аптечної галузі пропонують голосувати у першому читанні. В рамках підготовки документу до другого читання, проект мають намір доопрацювати. Про це сьогодні під час засідання Комітету ВР з питань охорони здоров’я зазначила Перший заступник голови Комітету Оксана Корчинська, передає УНН.