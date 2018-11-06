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"Аптечный законопроект" предлагают голосовать в первом чтении

"Аптечный законопроект" предлагают голосовать в первом чтении

Киев  •  УНН

 • 9326 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Законопроект № 8591, который предусматривает реформу аптечной отрасли, предлагают голосовать в первом чтении. В рамках подготовки документа ко второму чтению проект намерены доработать. Об этом сегодня во время заседания Комитета ВР по вопросам здравоохранения отметила Первый заместитель председателя Комитета Оксана Корчинская, передает УНН.

По ее словам, к работе над законопроектом привлечены юристы. И пока есть пять ключевых предложений, поступивших к документу.

"Есть пять замечаний, я верю нашим коллегам, и они ко второму чтению их доработают. Мы предлагаем поддержать закон в первом чтении. Авторы с этим согласны", - сказала она.

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Солидарное мнение с Корчинской во время дискуссии выразила и народный депутат Ирина Сысоенко.

Она отметила, что вокруг законопроекта сегодня много манипуляций и ложной информации.

"Вместе с тем, есть важные вопросы, которые мы планируем доработать и внести в законопроект между первым и вторым чтением путем поправок. Это то, что касается расстояния (между аптеками - ред.) и работы сельских аптек", - сказала Сысоенко, добавив, что поддерживает голосования за "аптечный" законопроект в первом чтении.

Как писал УНН, Главное научно-экспертное управление ВР также рекомендовало депутатам поддержать законопроект № 8591 в первом чтении.

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