Apple готується до масового виробництва перших чипів для iPhone у США - ЗМІ

Apple наближається до початку масового виробництва своїх перших чипів серії A, вироблених у США, на заводі TSMC в Аризоні, повідомляє Nikkei Asia і MacRumors, пише УНН.

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У повідомленні йдеться про те, що тестове виробництво чипів на новому заводі TSMC недалеко від Фінікса вже завершено, і Apple зараз перебуває на завершальній стадії перевірки їхньої якості та продуктивності.

«Apple перебуває на завершальній стадії перевірки своїх перших «зроблених в Америці» передових процесорних чипів на заводі Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. в Аризоні. Перша партія комерційних чипів масового виробництва очікується вже в цьому кварталі після завершення процесів забезпечення якості», - повідомили обізнані джерела Nikkei Asia.

Очікується, що завод буде виробляти чіпи серії A, які використовуються в пристроях Apple, спочатку для старих моделей iPhone. У нещодавньому звіті йшлося про те, що на підприємстві вироблятимуть чип A16 Bionic для iPhone 15 і iPhone 15 Plus, а також чип S9 для Apple Watch Ultra 2. Початок масового виробництва на заводі в Аризоні ознаменує собою перший випадок виробництва кремнієвих чипів Apple у Сполучених Штатах.

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