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Apple готовится к массовому производству первых чипов для iPhone в США - СМИ

Apple готовится к массовому производству первых чипов для iPhone в США - СМИ

Киев  •  УНН

 • 14500 просмотра

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Apple завершает проверку качества первых чипов серии A, произведенных на заводе TSMC в Аризоне. Массовое производство начнется в текущем квартале, чипы будут использоваться в iPhone 15 и Apple Watch Ultra 2.

Apple приближается к началу массового производства своих первых чипов серии A, произведенных в США, на заводе TSMC в Аризоне, сообщает Nikkei Asia и MacRumors, пишет УНН.

Детали

В сообщении говорится, что тестовое производство чипов на новом заводе TSMC недалеко от Финикса уже завершено, и Apple сейчас находится на завершающей стадии проверки их качества и производительности. 

"Apple находится на завершающей стадии проверки своих первых "сделанных в Америке" передовых процессорных чипов на заводе Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. в Аризоне. Первая партия коммерческих чипов массового производства ожидается уже в этом квартале после завершения процессов обеспечения качества", - сообщили осведомленные источники Nikkei Asia.

Ожидается, что завод будет производить чипы серии A, используемые в устройствах Apple, изначально для старых моделей iPhone. В недавнем отчете говорилось, что на предприятии будут производить чип A16 Bionic для iPhone 15 и ‌iPhone 15‌ Plus, а также чип S9 для Apple Watch Ultra 2. Начало массового производства на заводе в Аризоне ознаменует собой первый случай производства кремниевых чипов Apple в Соединенных Штатах.

Apple отклонила предложение акционеров об отмене Diversity, Equity, and Inclusion12.01.2025, 06:23 • 31715 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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