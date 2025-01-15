Apple готовится к массовому производству первых чипов для iPhone в США - СМИ
Киев • УНН
Apple завершает проверку качества первых чипов серии A, произведенных на заводе TSMC в Аризоне. Массовое производство начнется в текущем квартале, чипы будут использоваться в iPhone 15 и Apple Watch Ultra 2.
Apple приближается к началу массового производства своих первых чипов серии A, произведенных в США, на заводе TSMC в Аризоне, сообщает Nikkei Asia и MacRumors, пишет УНН.
Детали
В сообщении говорится, что тестовое производство чипов на новом заводе TSMC недалеко от Финикса уже завершено, и Apple сейчас находится на завершающей стадии проверки их качества и производительности.
"Apple находится на завершающей стадии проверки своих первых "сделанных в Америке" передовых процессорных чипов на заводе Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. в Аризоне. Первая партия коммерческих чипов массового производства ожидается уже в этом квартале после завершения процессов обеспечения качества", - сообщили осведомленные источники Nikkei Asia.
Ожидается, что завод будет производить чипы серии A, используемые в устройствах Apple, изначально для старых моделей iPhone. В недавнем отчете говорилось, что на предприятии будут производить чип A16 Bionic для iPhone 15 и iPhone 15 Plus, а также чип S9 для Apple Watch Ultra 2. Начало массового производства на заводе в Аризоне ознаменует собой первый случай производства кремниевых чипов Apple в Соединенных Штатах.
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