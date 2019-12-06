Апеляцію на запобіжний захід митнику Тупальському розглянуть 17 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду перенесла розгляд апеляційної скарги на запобіжний захід заступнику начальника Київської міської митниці ДФС Сергію Тупальському. Про це журналісту УНН повідомила прессекретар САП Ольга Постолюк.
"Сьогодні мали розглянути апеляцію, проте засідання відклали на 14:00 17 грудня у зв'язку з відпусткою однієї з суддів", - повідомила Постолюк.
За її словами, прокуратура проситиме в клопотанні взяти під варту Тупальського з альтернативою внесення застави у 57 млн 630 тис. грн.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику начальника Київської міської митниці ДФС Сергію Тупальському у вигляді нічного домашнього арешту.
Як повідомлялося, заступнику начальника Київської міської митниці ДФС Сергію Тупальському, п’ятьом службовцям однієї з регіональних митниць та колишній посадовиці Державної фіскальної служби України повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, пов’язаних із порушенням митного законодавства.
Нагадаємо, детективи НАБУ раніше затримали 10 осіб, зокрема, 7 співробітників органів митного контролю, за підозрою у вчиненні злочинів, пов’язаних із порушенням митного законодавства. Серед них і заступник начальника Київської міської митниці ДФС Сергій Тупальський.
Усі затримані підозрюються у вчиненні злочинів, пов'язаних із махінаціями із розмитненням товарів, імпортованих в Україну, які завдали інтересам держави понад 77,7 млн грн збитків.