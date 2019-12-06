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Апелляцию на меру пресечения таможеннику Тупальскому рассмотрят 17 декабря

Апелляцию на меру пресечения таможеннику Тупальскому рассмотрят 17 декабря

Киев  •  УНН

 • 6836 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда перенесла рассмотрение апелляционной жалобы на меру пресечения заместителю начальника Киевской городской таможни ГФС Сергею Тупальскому. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

"Сегодня должны были рассмотреть апелляцию, однако заседание отложили на 14:00 17 декабря в связи с отпуском одного из судей", - сообщила Постолюк.

По ее словам, прокуратура будет просить в ходатайстве взять под стражу Тупальского с альтернативой внесения залога в 57 млн 630 тыс. грн.

Напомним, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения заместителю начальника Киевской городской таможни ГФС Сергею Тупальскому в виде ночного домашнего ареста.

Как сообщалось, заместителю начальника Киевской городской таможни ГФС Сергею Тупальскому, пяти служащим одной из региональных таможен и бывшей чиновнице Государственной фискальной службы Украины сообщено о подозрении в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства.

Напомним, детективы НАБУ ранее задержали 10 человек, в том числе, 7 сотрудников органов таможенного контроля, по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди них и заместитель начальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский.

Все задержанные подозреваются в совершении преступлений, связанных с махинациями с растаможкой товаров, импортируемых в Украину, которые нанесли интересам государства более 77,7 млн грн убытков.

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