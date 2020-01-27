Апеляційна палата перенесла розгляд скарги щодо арешту майна Дубневича
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду перенесла розгляд апеляційної скарги прокурора на ухвалу про відмову в арешті майна народного депутата Ярослава Дубневича, якого підозрюють у заволодінні державними коштами на суму у понад 93 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
"Суд відклав розгляд зазначеної апеляційної скарги у зв’язку з витребуванням у сторони обвинувачення копії відеозапису обшуку",- йдеться в повідомленні.
Також, повідомляється, що наступне судове засідання у даній справі відбудеться 4 лютого 2020 року о 16:00.
Нагадаємо, Антикорупційний суд продовжив обов’язки нардепу Дубневичу.
Як повідомлялося раніше, народний депутат Ярослав Дубневич вийшов із СІЗО під заставу у 100 млн грн.
Нагадаємо, 2 листопада Вищий антикорупційний суд визначив Дубневичу запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100 млн грн.
Як повідомлялося раніше, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду обрала народному депутату Ярославу Дубневичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 90 млн грн.
Нагадаємо, нардеп підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).