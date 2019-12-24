Антикорупційний суд продовжив обов’язки нардепу Дубневичу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжив обов’язки народному депутату Ярославу Дубневичу, якого підозрюють у заволодінні державними коштами на суму у понад 93 млн грн, передає кореспондент УНН.
“У вівторок, 24 грудня 2019 року, Вищий антикорупційний суд за клопотанням керівника САП Назара Холодницького продовжив процесуальні обов’язки, покладені на народного депутата України 9 скликання... до 22 лютого 2020 року”, — йдеться в повідомленні.
Так, підозрюваного зобов’язали прибувати за вимогою детектива, прокурора та суду, повідомляти про зміну місця проживання чи місця роботи, утримуватись від спілкування зі свідками, здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон, а також носити електронний засіб контролю.
Як повідомлялося раніше, народний депутат Ярослав Дубневич вийшов із СІЗО під заставу у 100 млн грн.
Нагадаємо, 2 листопада Вищий антикорупційний суд визначив Дубневичу запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100 млн грн.
Як повідомлялося раніше, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду обрала народному депутату Ярославу Дубневичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 90 млн грн.
Нагадаємо, нардеп підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).