Апелляционная палата перенесла рассмотрение жалобы относительно ареста имущества Дубневича
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда перенесла рассмотрение апелляционной жалобы прокурора на постановление об отказе в аресте имущества народного депутата Ярослава Дубневича, которого подозревают в завладении государственными средствами на сумму свыше 93 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
"Суд отложил рассмотрение указанной апелляционной жалобы в связи с истребованием у стороны обвинения копии видеозаписи обыска", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что следующее судебное заседание по данному делу состоится 4 февраля 2020 года в 16:00.
Напомним, Антикоррупционный суд продлил обязанности нардепу Дубневичу.
Как сообщалось ранее, народный депутат Ярослав Дубневич вышел из СИЗО под залог в 100 млн грн.
Напомним, 2 ноября Высший антикоррупционный суд определил Дубневичу меру пресечения в виде залога в размере 100 млн грн.
Как сообщалось ранее, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда избрала народному депутату Ярославу Дубневичу меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 90 млн грн.
Напомним, нардеп подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).