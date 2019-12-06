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Апеляція на запобіжний захід митнику Тупальському: у ВАКС уточнили дату

Апеляція на запобіжний захід митнику Тупальському: у ВАКС уточнили дату

Київ • УНН

 • 9332 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду перенесла розгляд апеляційної скарги на запобіжний захід заступнику начальника Київської міської митниці ДФС Сергію Тупальському не на 17 грудня, а на 18. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі Вищого антикорупційного суду.

"Засідання відклали не 17, а на 18 грудня. Його початок запланований на 14.00", - повідомили у ВАКС.

Раніше у САП повідомили, що апеляцію на запобіжний захід митнику Тупальському розглянуть 17 грудня.

Як повідомляв УНН, прокуратура проситиме в клопотанні взяти під варту Тупальського з альтернативою внесення застави у 57 млн 630 тис. грн.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику начальника Київської міської митниці ДФС Сергію Тупальському у вигляді нічного домашнього арешту.

Як повідомлялося, заступнику начальника Київської міської митниці ДФС Сергію Тупальському, п’ятьом службовцям однієї з регіональних митниць та колишній посадовиці Державної фіскальної служби України повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, пов’язаних із порушенням митного законодавства.

Нагадаємо, детективи НАБУ раніше затримали 10 осіб, зокрема, 7 співробітників органів митного контролю, за підозрою у вчиненні злочинів, пов’язаних із порушенням митного законодавства. Серед них і заступник начальника Київської міської митниці ДФС Сергій Тупальський.

Усі затримані підозрюються у вчиненні злочинів, пов'язаних із махінаціями із розмитненням товарів, імпортованих в Україну, які завдали інтересам держави понад 77,7 млн грн збитків.

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