Апеляція на запобіжний захід митнику Тупальському: у ВАКС уточнили дату
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду перенесла розгляд апеляційної скарги на запобіжний захід заступнику начальника Київської міської митниці ДФС Сергію Тупальському не на 17 грудня, а на 18. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі Вищого антикорупційного суду.
"Засідання відклали не 17, а на 18 грудня. Його початок запланований на 14.00", - повідомили у ВАКС.
Раніше у САП повідомили, що апеляцію на запобіжний захід митнику Тупальському розглянуть 17 грудня.
Як повідомляв УНН, прокуратура проситиме в клопотанні взяти під варту Тупальського з альтернативою внесення застави у 57 млн 630 тис. грн.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику начальника Київської міської митниці ДФС Сергію Тупальському у вигляді нічного домашнього арешту.
Як повідомлялося, заступнику начальника Київської міської митниці ДФС Сергію Тупальському, п’ятьом службовцям однієї з регіональних митниць та колишній посадовиці Державної фіскальної служби України повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, пов’язаних із порушенням митного законодавства.
Нагадаємо, детективи НАБУ раніше затримали 10 осіб, зокрема, 7 співробітників органів митного контролю, за підозрою у вчиненні злочинів, пов’язаних із порушенням митного законодавства. Серед них і заступник начальника Київської міської митниці ДФС Сергій Тупальський.
Усі затримані підозрюються у вчиненні злочинів, пов'язаних із махінаціями із розмитненням товарів, імпортованих в Україну, які завдали інтересам держави понад 77,7 млн грн збитків.